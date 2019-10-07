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Yokoluş İsyanı Berlin'de eylemlerine başladı

07.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Yokoluş İsyanı adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri küresel çaplı eylemlerine başladı.

Yokoluş İsyanı Berlin'de eylemlerine başladı

Berlin'deki eylemciler bir hafta boyunca trafiği aksatmak istiyor.İklim değişikliğine karşı etkin mücadele talep eden küresel Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) hareketi Almanya'nın başkenti Berlin'de eylemlerine başladı. Aktivistler iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek istiyor.

Alman haber ajansı dpa aktivistlerin sabah saatlerinde parlamento binasının önünden, Berlin Zafer Sütünu'na kadar yürüdüklerini ve zafer anıtının bulunduğu kavşağı işgal ettiklerini bildirdi. Grup, eylemlerini "Hayatımızı tehdit eden gündelik faaliyetleri engelliyoruz" diyerek gerekçelendirdi.

Berlin güvenlik güçlerinin paylaştığı bilgilere göre eyleme bin kişi katıldı.

Berlin'de sokağa çıkan eylemciler hükümetin derhal iklim konusunda "acil durum" ilan etmesini istiyor. İklim krizini daha da kötüleştirecek her kararın yeniden gözden geçirilmesini talep eden grup, karbondioksit emisyonunun 2025 yılına kadar sıfıra indirilmesini talep ediyor.

İklim aktivistleri Avusturalya ve Yeni Zelanda'da da eylemler düzenledi. Avusturalya'nın Melbourne kentinde eylemciler meclis binası önünde nöbet tuttu. Sidney'de ise eylemciler şehrin işlek bir caddesi üzerinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Brisbane'de bir grup eylemci kendilerini köprüye zincirledi.

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde ise eylemciler trafik akışını engellemek için bir aracı zincirledi.

Yokoluş İsyanı hareketi sivil itaatsizlik eylemleri aracılığıyla iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin adımlar atması için hükümetler üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Aktivistler dünya genelinde 60 kentte en az bir hafta hafta boyunca şiddet içermeyen, yaratıcı eylemler düzenlemeyi planlıyor. Hareket, Avrupa, Kuzey Amerika, Avusturalya, Arjantin, Güney Afrika ve Hindistan'da protesto gösterileri düzenleyecek.

Yokoluş İsyanı hareketi, 2018 yılında Birleşik Kralık'ta kuruldu.

AFP,dpa/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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