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'Yokoluş İsyanı' Hareketinden G7 Zirvesine Protesto

13.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri G7 zirvesi görüşmelerini sürdürürken, ‘Yokoluş İsyanı’ hareketi destekçileri protesto eylemi düzenledi

'Yokoluş İsyanı' Hareketinden G7 Zirvesine Protesto

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri G7 zirvesi görüşmelerini sürdürürken, ‘Yokoluş İsyanı’ hareketi destekçileri protesto eylemi düzenledi.

Binlerce gösterici, G7 zirvesinin düzenlendiği Cornwall’da bir araya geldi.

Amerika, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanadalı liderlerin toplandığı 3 günlük zirvenin düzenlendiği Carbis Bay bölgesinde sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Protestocular, hem zirvenin yapıldığı Carbis Bay’de hem de 40 km uzağındaki basın merkezi önünde gösteri düzenledi.

'Yokoluş İsyanı' adlı çevreci hareket, 2018 yılında ortaya çıktı.

Hareketin destekçileri, ülkelerin hükümet yetkililerini, iklim kriziyle mücadelede acil ve etkili adım atmaya çağırıyor.

Hareketin eş-kurucularından Gail Bradbrook, diğer protestocularla birlikte katıldığı eylemde açıklamalarda bulundu. Bradbrook, “Alarm veriyoruz, bugün G7 liderlerinin ‘yeşile boyanması’ için çağrı yapıyoruz. Bizi vaatlere boğdular ve verdikleri sözü tutmadılar. Bu nedenle, onlara, eylem vaktinin geldiğini söylemek için buradayız” dedi.

Bazı göstericiler protestolar öncesinde, eylemlerinin “yüksek sesli, dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici” olabileceğini söyledi.

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