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Yokoluş İsyanı, İngiltere'de Murdoch'a ait matbaalarda protesto düzenledi, bazı gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşandı

05.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup üyeleri, İngiltere'de medya patronu Rupert Murdoch'a ait üç matbaada eylem düzenledi. Eylem nedeniyle bazı ulusal gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşanırken, 73 kişi gözaltına alındı.

Yokoluş İsyanı, İngiltere'de Murdoch'a ait matbaalarda protesto düzenledi, bazı gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşandı

Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup üyeleri, İngiltere'de medya patronu Rupert Murdoch'a ait üç matbaada eylem düzenledi. Eylem nedeniyle bazı ulusal gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşandı.

Medyayı iklim değişikliğiyle ilgili haber yapmamakla suçlayan Yokoluş İsyanı eylemcileri, kendilerini matbaalara giden yollara zincirleyerek, trafiği durdurdu.

Protesters at a blockade near the Broxbourne printing press

Olayla ilgili 72 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu matbaalarda Murdoch'a ait News Corp bünyesindeki The Sun, The Times, The Sun on Sunday, The Sunday Times ve The Scottish Sun'ın yanı sıra başka gruplara ait Sunday Telegraph, the Daily Mail, Mail on Sunday ve Evening Standard gazeteleri de basılıyor.

https://twitter.com/TheSun/status/1302137754122366976

Protesto nedeniyle dağıtımı geciken gazetelerden The Sun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada okurlarından özür diledi.

The Sun, "Bu, tüm özgür basını hedef alan bir saldırıdır" dedi.

The Times gazetesi de Yokoluş İsyanı eylemcileri nedeniyle gazetenin basımının kesintiye uğradığını belirterek, okurlarından özür diledi.

https://twitter.com/pritipatel/status/1302149080869679104

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Patel, "Yokoluş İsyanı'nın davranışları nedeniyle bu sabah, ülkedeki birçok kişi gazetesini okumaktan alıkonuldu. Özgür basınımıza, toplumumuza ve demokrasimize yapılan bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

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