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Yoksa geliyor mu? Sony PlayStation 5 için ön sipariş sayfası açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5 için önemli bir internet sayfası hazırladı. İçinde bir kayıt formu yer alan PS5 internet sitesi ile birlikte PSN (PlayStation Network) kullanıcıları herkesten önce PlayStation 5 ön siparişi oluşturabilecek. Fakat kullanıcıların ellerini hızlı tutmaları şart.

Yoksa geliyor mu? Sony PlayStation 5 için ön sipariş sayfası açtı!

PlayStation 5 için artık zaman tükeniyor. Bu yüzden sonbaharda PlayStation 5 hakkında daha fazla gelişmenin yaşanacağını ümit ediyoruz. Sony'nin PlayStation 5 için özel olarak oluşturduğu internet sayfası da bir nevi bunun ispatı. Zira, bu sayfa Sony'nin ön siparişler için hazırlandığını ortaya koyuyor.

SONY PLAYSTATİON 5 ÖN KAYIT SAYFASINI YAYINA ALDI

Sony, PlayStation 5 ön siparişler için ön kayıt sayfası oluşturdu. ''PlayStation 5 geliyor!'' başlığı ile dikkat çeken internet sayfası sadece PSN (PlayStation Network) kullanıcılarına özel. Sayfada ise bir ön kayıt formu bulunuyor. PSN kullanıcıları, PlayStation ID'lerini kullanarak ön kayıt formunu doldurduğunda PlayStation 5 ön siparişi için yerlerini ayırtmış oluyorlar. Sony sayfanın nedenini ise alt kısmında detaylı bir şekilde açıklıyor.

PlayStation 5 ön sipariş sayfası

SONY PSN KULLANICILARINI DAVET EDECEK, HIZLI OLAN KAZANACAK

Sony açıklamasında sınırlı sayıda PlayStation 5'in ön siparişe açılacağını söylüyor. Bu yüzden PSN kullanıcılarından bazılarının ayrıcalıklı olacağını, PS5 ön siparişi veren ilk kişilerden olmaları için onları özel olarak davet edeceklerini belirtiyor. PSN kullanıcılarının da bu noktada elini hızlı tutması gerektiği ifade ediliyor. Zira, davetiye alacak müşteriler e-postayla açıklanacak ve e-postasını en hızlı açan ön siparişte öne geçecek. Ancak PSN kullanıcı değilseniz de üzülmeyin. Çünkü söz konusu e-posta ile birlikte PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı da açıklanacak. Yani en azından onlar sayesinde fiyat bilinmezliği ortadan kalkacak. Söz konusu siteyi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

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