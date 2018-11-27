HABER

Yoksul çocuklar, tiyatro ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de bir yardım derneği, yetim, öksüz, yardıma muhtaç ve sığınmacı ailelerin çocuklarını tiyatro ile tanıştırdı

Kırıkkale'de bir yardım derneği, yetim, öksüz, yardıma muhtaç ve sığınmacı ailelerin çocuklarının da aralarında bulunduğu 350 çocuğu tiyatroya götürdü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ormanın Sesi" adlı tiyatro gösterisi öncesinde özellikle sığınmacı ailelerin çocukları ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti.

Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin amacının fakire, yoksula, yetime sahip çıkmak, çocuklara, ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunmak olduğunu ifade etti. Sadıç, "Bugünkü tiyatro projesi ile yetim çocukları bir araya getirmek istedik. Burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yurt ve evlerde kalan çocuklarımız da var. Bütün amacımız bu çocukların toplumla entegrasyonunu sağlamak. Yine bugün sığınmacı ailelerin çocukları da aramızda. Bizim için önemli olan Türk Bayrağını çocukların gönüllerine nakşedebilmek. Amacımız bu." diye konuştu.

Sadıç, dernek olarak çocuklara kırtasiye, ailelere eşya ve para yardımında da bulunduklarını dile getirerek, Kırıkkale'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmak istedikleri kaydetti.

Tiyatro gösterisinin ardından çocuklara süt ve çeşitli yiyecekler dağıtıldı.

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
Tarım Bakanı Pakdemirli'den “elektrikli traktör" açıklamasıTarım Bakanı Pakdemirli'den “elektrikli traktör" açıklaması
Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Merhamet İslami Eğitim Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.