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Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Fatma anne" olarak anılan, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde toplanan yardımlarla alınan bayramlık giysiler, ihtiyaç sahibi yaklaşık bin çocuğun yüzünü güldürdü.Ayvalık’ta yoksul ve kimsesiz yaşlı vatandaşlar için huzurevi yaptırmak amacıyla kurulan, bunun yanı sıra ilçedeki hasta, kimsesiz, engelli ve yoksullara yardımlarla gündeme gelen dernek, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi bin çocuğa bayramlık ve bin aileye de erzak yardımı ulaştırdı.Dernek Başkanı Fatma Cavlı, yaptığı açıklamada, hayırseverlerle yoksul insanlar arasında gönül köprüsü kurmanın benzersiz hazzını yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Fatma anne" olarak anılan, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde toplanan yardımlarla alınan bayramlık giysiler, ihtiyaç sahibi yaklaşık bin çocuğun yüzünü güldürdü.
Ayvalık’ta yoksul ve kimsesiz yaşlı vatandaşlar için huzurevi yaptırmak amacıyla kurulan, bunun yanı sıra ilçedeki hasta, kimsesiz, engelli ve yoksullara yardımlarla gündeme gelen dernek, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi bin çocuğa bayramlık ve bin aileye de erzak yardımı ulaştırdı.
Dernek Başkanı Fatma Cavlı, yaptığı açıklamada, hayırseverlerle yoksul insanlar arasında gönül köprüsü kurmanın benzersiz hazzını yaşadıklarını söyledi. Cavlı, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim asli görevimiz ihtiyaç sahipleriyle, hayırseverler arasında köprü olabilmek. Bu yüzden de Allah hayırseverlerimizden ve bağışçılarımızdan razı olsun. Onların sayesinde minik çocukların yüzü gülüyor, yoksulların da karınları doyuyor" dedi.
Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere Ayvalık Belediyesi ve mahalle muhtarlarının belirlediği yoksullar ile kendi belirledikleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Cavlı, "İlçe genelindeki kanser hastaları, yatalak hastalar, yaşlılar ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Cavlı, Ramazan Bayramı öncesinde düzenledikleri kampanya ile ihtiyaç sahibi bin çocuğu giydirdiklerini, hayırsever vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
Derneğin 2. Başkanı Uğur Odunlu da hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında kurdukları gönül köprüsüyle yoksul insanlara yapılan yardımların, kendisine manevi anlamda çok büyük bir şevk verdiğini dile getirdi.

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler

Yoksul çocuklara bayram ettirdiler
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