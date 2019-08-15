‘Yoksul Göçmenlerin Hedef Alınması Çocukları Etkileyecek’ 

Trump yönetiminin yoksul yasal göçmenleri etkileyecek 'Yeşil Kart' planı, daha fazla çocuğun hasta olmasına, daha fazla bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına ve ülkede daha fazla kişinin evsiz kalmasına yol açabilir. Bu olasılıkları göçmen hakları savunucularıyla federal hükümetin kendi araştırmaları gündeme getirdi.

Bu hafta açıklanan yeni bir düzenlemeyle Trump yönetimi Amerika’da yasal olarak kalan göçmenlerin belirli gelir düzeyini tutturamamaları ve devlet yardımı almaları halinde, kalıcı oturma izni olan Yeşil Kart başvurularının reddedileceğini bildirmişti.

Yasal göçmenler hakları olan bazı hizmetleri ülkede kalmalarını zorlaştıracağı gerekçesiyle zaten reddediyor. Bunlara hükümet kaynakları ya da özel yardım kuruluşları tarafından verilen yardımlar da dahil.

Partiler üstü bir grup olan Önce Çocuklar adlı grubun başkanı Kristen Torres bu uygulamanın milyonlarca çocuğun sağlık, konut ve gıda hizmetine erişimini engelleyeceğini söylüyor.

Donald Trump’ın başkanlığının temel taşlarından biri yasal ve yasadışı göçle mücadele. Başkan uygulamanın amacının, hükümet desteğine bağımlı olanların toplumun omzunda yük olmalarını önlemek olduğunu belirtmişti.