‘Yoksul Göçmenlerin Hedef Alınması Çocukları Etkileyecek’ 

Trump yönetiminin yoksul yasal göçmenleri etkileyecek 'Yeşil Kart' planı, daha fazla çocuğun hasta olmasına, daha fazla bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına ve ülkede daha fazla kişinin evsiz kalmasına yol açabilir. Bu olasılıkları göçmen hakları savunucularıyla federal hükümetin kendi araştırmaları gündeme getirdi.
Bu hafta açıklanan yeni bir düzenlemeyle Trump yönetimi Amerika’da yasal olarak kalan göçmenlerin belirli gelir düzeyini tutturamamaları ve devlet yardımı almaları halinde, kalıcı oturma izni olan Yeşil Kart başvurularının reddedileceğini bildirmişti.
Yasal göçmenler hakları olan bazı hizmetleri ülkede kalmalarını zorlaştıracağı gerekçesiyle zaten reddediyor. Bunlara hükümet kaynakları ya da özel yardım kuruluşları tarafından verilen yardımlar da dahil.
Partiler üstü bir grup olan Önce Çocuklar adlı grubun başkanı Kristen Torres bu uygulamanın milyonlarca çocuğun sağlık, konut ve gıda hizmetine erişimini engelleyeceğini söylüyor.
Donald Trump’ın başkanlığının temel taşlarından biri yasal ve yasadışı göçle mücadele. Başkan uygulamanın amacının, hükümet desteğine bağımlı olanların toplumun omzunda yük olmalarını önlemek olduğunu belirtmişti.
Federal hükümet 382 bin göçmenin durumunun 15 Ekim’de yeni düzenleme yürürlüğe girer girmez gözden geçirileceğini tahmin ediyor. Göçmen hakları savunucularıysa bu rakamın gerçekte çok daha fazla olmasından endişe ediyor.
İç Güvenlik Bakanlığı geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir raporda obezitenin artmasının, özellikle hamilelerin, emziren kadınların, bebeklerin ve çocukların kötü beslenmesinin, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasının ve yoksulluğun artmasının, bu politikanın sonuçları olabileceğini belirtmişti.
New York eyaletinin büyük ölçüde mali destek sağladığı kar amacı gütmeyen Kamu Sağlığı Çözümleri adlı kuruluşun başkanı Lisa David ise uygulamayla cezalandırılacak olanların genç çocuklar olduğu uyarısında bulundu.
Gıda karnesi kullanımı azaldı
Houston’da Episkopal Kilisesi’nin uzantısı olan ECHOS adlı merkez de 2017 yılının Ocak ayında Başkan Trump’ın göreve başlamasından itibaren kilise yardımı talep eden göçmenlerin sayısında ciddi düşüş olduğunu bildirdi.
Kurumun federal gıda karnesi programı kapsamında yardım ettiği kişi sayısı bu yıl yüzde 21 oranında azaldı.
Ancak kuruma göre göçmenlerin devletten daha az riskli gördükleri, ECHOS gıda yardımlarına ilgisi yüzde 67 oranında arttı.
Kurumun Başkanı Cathy Moore verilerin 2018’in ilk yedi ayında 3 bin 509 haneden, 2019’un aynı döneminde ise 4 bin 145 haneden alındığını, bu ailelerin çoğunun Latin kökenli ve göçmen olduğunu bildirdi.
Uzmanlara göre ailelerin gıda karnesi olarak bilinen Takviye Gıda Yardımı Programı’ndan uzak durmaları daha fazla aç çocuğa ve gelişim sorununa neden olacak.
Topluma yük programının geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmasının ardından New York’un Kamu Sağlığı Çözümleri kurumu, gıda karnesi kullananların oranının yüzde 20 düştüğünü gözlemledi.
Kuruma göre gıda güvencesi olmayanlar daha fazla hasta oluyor ve çocukları okulda daha az başarılı oluyor.
Kurumun New York’un göçmen nüfusun fazla olduğu Corona mahallesindeki kliniği normalde Cumartesi günleri 15-20 kişinin hizmet almaya geldiğini ancak 13 Temmuz’da Trump’ın uygulamayı açıklamasının ardından Cumartesi günü kliniğe kimsenin gitmediğini bildirdi.
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