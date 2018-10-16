Yoksul ülkeler silaha yatırım yapıyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Dünya genelinde en yoksul ülkeler sıralamasında başı çeken bazı ülkelerde, harcamaların önemli bir bölümü, savaş ve çatışmalar nedeniyle askeri harcamalara ayrılıyor.

AA muhabirinin Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) derlediği verilere göre, yoksulluğun en yüksek seviyelerde olduğu ülkelerde hükümetler, bütçelerinin önemli bir bölümünü silah ve askeri teçhizata harcıyor.

SIPRI verilerine göre, dünyanın en yoksul ülkeler sıralamasında başı çeken Güney Sudan'da askeri harcamalar, kamu harcamalarının yüzde 7,4'ünü, Burundi'de yüzde 8,3'ünü ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise yüzde 9,7'sini oluşturuyor.

- Afrika'da 2017'de 42,6 milyar dolar askeri harcama yapıldı

Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde askeri harcamalar her geçen yıl artıyor.

Savaşın ve iç çatışmaların yoğun olduğu bu bölgeler aynı zamanda dünya genelinde kıtlık ve yoksulluğun en çok görüldüğü yerler.