HABER

"Yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 19:50 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz"

BİTLİS (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde, partilerinin iktidarında milletin huzur ve mutluluğun temel şartlarına kavuşacağını belirtti.

82 milyonu ayırt etmeden çalışacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu millet, bu memleketin evladı, belediyenin erzağı ve kömürüyle geçinmeyecek, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacak. Sosyal yardımlar, sadaka ve zekatla değil, alın teriyle ihtiyacını karşılayacak. Herkese refah sağlanacak. Bu ülkenin insanı birbirini sevecek ve kardeş olacak. Kutuplaştırma, ayrıştırma, suçlama, ötekileştirme ve fişleme olmayacak. A partili, B partili, Türk, Kürt, Alevi, Sünni 82 milyon kardeş olacak. Hürriyet ve insan hakları sağlanacak. Herkes fikrini ve inancını yaşamakta ve ifade etmekte özgür olacak. Toplumsal birlik, huzur ve barış temin edilecek."

Sadece güçlü olana değil, herkese adaletin sağlanacağını söyleyen Erbakan, hakkı üstün tutan adalet mekanizmasının tesis edileceğini, dünya ve ahiret saadetinin temel şartı olan ahlak ve maneviyat anlayışının hakim kılınacağını ifade etti.

Erbakan, ülkede ekilmeyen, biçilmeyen bir karış tarla, çalışmayan ve üretmeyen atölye, fabrika ve sanayi tesisi kalmasın diye yola çıktıklarını söyledi.

Ülkede diplomalı, diplomasız işsiz kalmayacağını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu millet, bu devlet bir kuruş borca muhtaç olmasın, bir kuruş borç faizi ödemesin, ülkenin iç ve dış borcunu ödeyip sıfırlamak için geliyoruz. 82 milyon vatan evladının aşı, işi olsun, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmasın diye geliyoruz. Ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Tarihin en şerefli milleti olan bu millet sadaka, yardım paketi ve erzak alarak değil, alnının terine ekmek banarak mutlu olur. Dış politikada sadece güzel sözler söyleyen değil, İslam alemindeki yangınları fiilen söndürecek adımları atan bir Türkiye için geliyoruz. Hakkı üstün tutan tam bağımsız adalet mekanizmasıyla milletin maddi ve manevi sıkıntılarına derman olmak için geliyoruz. Gazamız mübarek olsun."

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, Ayhan Uslu il başkanlığına seçildi.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Fatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazımFatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kongre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Diğer Haberler
Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya görüşmesi

Dolmabahçe'de Libya görüşmesi!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kimse onları hatırlamıyor bile

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.