Yoksulluk kanser nedeni

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- Kriz-Kanser Döngüsü adını verdiği multidisipliner çalışmalar yapan Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini daha ekledi. Çiğdem, yaptığı araştırmaya göre, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Kanserin, ölümcül olmasının yanı sıra özellikle gecikmiş olgularda rastlanan organ kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, ‘Is Poverty Another Cause of Cancer? An Empirical Analysis’ adında bir çalışma yaptı. Çiğdem, Amerika Nüfus Sayım Bürosu ve Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü’nden alınan 1980-2015 verilerinden hareketle gerçekleştirdiği çalışmasında kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini ekleyerek, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu ampirik olarak saptadı. Yoksulluğun, kanser nedeni olarak ifade edildiği çalışma İtalya’da World Cancer Research Journal’da yayımlandı.