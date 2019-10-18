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Yoksullukla mücadele çalışmaları Nobel getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Küresel yoksullukla mücadele girişimleriyle tüm dünyada dikkati çeken Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer, Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü - Jameel Topluluğu Kurucusu Mohammed Jameel: - "J-PAL, basit bir soruya yanıt aramaktadır. Yoksullukla mücadelede neler işe yarar? J-PAL vasıtasıyla Jameel Topluluğu olarak Esther Duflo ile Abhijit Banerjee’nin çözüm bulma hedeflerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Küresel yoksullukla mücadele girişimleriyle tüm dünyada dikkati çeken Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer, Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

ALJ Holding açıklamasına göre, geçim sağlama, sanat, eğitim, sağlık ve iklim konularındaki çalışmalar yapan Jameel Topluluğu'nun Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ile birlikte oluşturdukları Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı'nın (J-PAL) yöneticileri Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

Esther Duflo ve Abhijit Banerjee, Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı (J-PAL) kurumunun iki kurucusu ve eş başkanı olarak çalışmalar yaparken, Michael Kremer J-PAL’ın ilk araştırmacılarından biri olarak yoksullukla mücadelenin içinde yer aldı.

Esther Duflo, bu ödülü kazanan en genç kişi olurken, aynı zamanda Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan ikinci kadın unvanına da sahip oldu.

- J-PAL 400 milyondan fazla insanın hayatına dokundu

Açıklamada verilen bilgilere göre, küresel çapta hayırseverlik çalışmalarını sürdüren Jameel Topluluğu, kurucusu olduğu J-PAL’ı 2005 yılından beri destekliyor. J-PAL, sağlık, eğitim, gençlerin istihdamı ile ilgili sorunlar ile finansal katılım dahil olmak üzere, yoksulluğun temel nedenlerini ele alarak bununla mücadele etmeyi amaçlıyor.

J-PAL, kurulduğu günden bu yana yedi ofisindeki 400’ün üzerindeki çalışanı ve 180’i aşkın araştırmacısıyla 400 milyondan fazla insanın hayatına dokunarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye'de Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış, ALJ Finansman, ALJ Otomotiv, DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları, ALJ Sigorta, ALJ Motorlu Araçlar "Otoshops" şirketleri ile faaliyet gösteren Jameel Topluluğu'nun kurucusu Mohammed Jameel, gelen Nobel Ekonomi Ödülü’nün ekonomik kalkınma konusunda yapılan çalışmaların bir yansıması olduğunu belirterek, "Üç kazananın dünya genelinde yoksulluğu azaltmak adına yaklaşımları, hükümetlerin, şirketlerin ve STK’ların daha iyi bir dünya oluşturmaları için yol gösterici olmuştur. J-PAL, basit bir soruya yanıt aramaktadır. Yoksullukla mücadelede neler işe yarar? J-PAL vasıtasıyla Jameel Topluluğu olarak Esther Duflo ile Abhijit Banerjee’nin çözüm bulma hedeflerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizi ilk aşamadan itibaren destekledi"

MIT Yoksullukla Mücadele ve Gelişim Ekonomisi Profesörü Esther Duflo ise, MIT’deki basın toplantısında, şunları kaydetti:

"J-PAL’ın oluşumunda dahil etmek istediğimiz üçüncü kişi Mohammed Jameel’di. Hiçbirimizin sahip olmadığı bir iş zekasına sahip. İçimizde ve projemizde bir fark yaratabileceğini görerek, itibarını ve parasını riske etmeye karar vererek bizi ilk
aşamadan itibaren destekledi. Bu ekosistem, onun vizyonu ve yoksullukla mücadeleye olan bağlılığı sayesinde ortaya çıktı. Üniversite ile bağlantısı olmasını istediğiniz seçkin insanlardan biri."

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Anahtar Kelimeler:
ALJ Holding Nobel Ekonomi Ödülü

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