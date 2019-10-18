Yoksullukla mücadele çalışmaları Nobel getirdi

İSTANBUL (AA) - Küresel yoksullukla mücadele girişimleriyle tüm dünyada dikkati çeken Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer, Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

ALJ Holding açıklamasına göre, geçim sağlama, sanat, eğitim, sağlık ve iklim konularındaki çalışmalar yapan Jameel Topluluğu'nun Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ile birlikte oluşturdukları Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı'nın (J-PAL) yöneticileri Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

Esther Duflo ve Abhijit Banerjee, Abdul Latif Jameel Yoksullukla Mücadele Programı (J-PAL) kurumunun iki kurucusu ve eş başkanı olarak çalışmalar yaparken, Michael Kremer J-PAL’ın ilk araştırmacılarından biri olarak yoksullukla mücadelenin içinde yer aldı.

Esther Duflo, bu ödülü kazanan en genç kişi olurken, aynı zamanda Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan ikinci kadın unvanına da sahip oldu.

- J-PAL 400 milyondan fazla insanın hayatına dokundu

Açıklamada verilen bilgilere göre, küresel çapta hayırseverlik çalışmalarını sürdüren Jameel Topluluğu, kurucusu olduğu J-PAL’ı 2005 yılından beri destekliyor. J-PAL, sağlık, eğitim, gençlerin istihdamı ile ilgili sorunlar ile finansal katılım dahil olmak üzere, yoksulluğun temel nedenlerini ele alarak bununla mücadele etmeyi amaçlıyor.