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Yoksulun kefenini bile çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan aş evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri bile çaldı.Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyleyerek, "Burada toplu yemek işleri yapıyoruz.

Adana’da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde açılan aş evine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri bile çaldı.
Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyleyerek, "Burada toplu yemek işleri yapıyoruz. Dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iş yerimize geldiğimizde hırsız girdiğini fark ettik. Yemek kazanlarının, tüpün ve benzeri şeylerin çalındığını anladık. Hemen emniyete bildirdik ve memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Kamera kayıtları alınmasın diye elektriği kesmişler. Biz güvenlik tedbirlerimizi daha da arttırdık ama birkaç gün sonra yine kapıları kırarak girmişler. Bu sefer içerideki kayıt cihazını da almışlar. Okul döneminde yetim çocuklara kırtasiye yardımı da yapıyoruz. Hazırladığımız çantalar ve kırtasiye setlerini çalmışlar. Aynı zamanda içeriden farklı eşyalar ile muhtaç ailelere yemek götürdüğümüz sefer taslarının da alındığını gördük" dedi.

Kefeni de çaldılar
Yıldırım, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç sahibi vefat etmişti ve kefen bulmakta zorlanmıştık bizde iş yerine iki tane kefen aldık ama fakirin kefenini bile çalmışlar. Hırsızlık yapıldığından beri biz, yoksullara ve yetimlere yemek yapamıyoruz. Anlaştığımız bir fırın var oradan lahmacun yaptırıp muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Kefenin çalınmasına çok şaşırdık, acaba bunu havlu mu sandılar diye düşündük. İçerisinde zemzemi, havlusu, kefeni ve sabunu olan 3 takım vardı birini kullanmıştık diğer ikisini ayırmıştık acil lazım olur diye ama maalesef çalındı 50 bin liraya yakın zararımız var."

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