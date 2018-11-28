HABER

YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla, YÖK'te düzenlenen toplantıda, veteriner, ziraat, tarım, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları ele alındı - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Akademisyenlerimizden tohum bankalarında özellikle ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmalarını ve tarımsal ürünlerin ıslah çalışmalarının Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesini bekliyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Akademisyenlerimizden tohum bankalarında özellikle ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmalarını ve tarımsal ürünlerin ıslah çalışmalarının Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesini bekliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Saraç'ın katılımıyla, YÖK'te düzenlenen toplantıda, veteriner, ziraat, tarım, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları masaya yatırıldı.

Saraç, ülkenin önceliklerini ve dünyadaki eğilimleri dikkate alarak yükseköğretimde birçok projeyi başlattıklarını belirterek, bu kapsamda kalite eksenli büyümenin her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

"100 Öncelikli Alanda 2000 Öğrenciye Doktora Burs Programı"nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Saraç, "Ülkemizde ilk defa uygulamaya tarafımızca konulan ulusal ölçekteki bu burs programında eğitim alan bugün itibarıyla 3 bin 220 doktora öğrencimiz var. Bu öncelikli alanlarımızın içinde, gıda güvenliği ve gıda güvencesi, gıda üretimi, işleme ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi, sürdürülebilir ormancılık ve tarım, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri bilimi gibi hassas tarım çalışmalarını yakından ilgilendiren pek çok alan bulunuyor." dedi.

Saraç, tarım, sanayi ve Ar-Ge entegrasyonunu sağlamak ve geliştirmek amacıyla yeni doktora alanlarını uygulamaya açtıklarını belirterek, bu alanların yeni teknolojik uygulamalara ve sektörel büyümeye teşvik olacağına inandıklarını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün tarım anlaşması kuralları gereğince, desteklerin üretimden bağımsız olarak verilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyleyen Saraç, "Türkiye de dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alarak tarımsal desteklemeleri zaman zaman düzenleme yoluna gitmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak biz de Türkiye'de tarım politikalarına yapılan desteklere bir ilave olarak bu alanın beşeri sermayesi genç öğrencilerimize, bu okulları ilk 3'te kazanan başarılı öğrencilerimize destek bursu vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Saraç, Türkiye'de ziraat, tarım, orman, veterinerlik ve su ürünleri alanlarında toplam 87 fakülte bulunduğunu belirterek, bu alanlarda lisans düzeyinde 55 bin, lisansüstü düzeyde ise 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Saraç, meslek yüksekokullarında ise ilgili alanlardaki 69 programda 50 bin öğrencinin olduğunu kaydetti.

YÖK Başarı Bursu kapsamında lisans düzeyinde bin 263 öğrencinin bulunduğunu bildiren Saraç, amaçlarının programlardaki başarılı öğrencilerin, başarısız olanları olumlu yönde etkilemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Saraç, ülkenin tarım, gıda, orman, veterinerlik ve su ürünleri alanlarındaki politikalarına büyük önem verdiklerini belirterek, hem lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim kalitesi üzerinde durduklarını hem de akademide bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

- "Akademisyenler tohum bankalarında ithalatı azaltacak çalışmalar yapmalı"

Tarımın, ülke ekonomisindeki ve beslenme ihtiyacının karşılanmasındaki önemine işaret eden Saraç, "Ülke olarak geleneksel beslenme biçimini kaybetmek istemiyoruz. Bu bağlamda olmak üzere Türkiye olarak, tohum politikalarına da bütün dünya gibi ciddi önem veriyoruz. Türkiye, ABD ve Çin'den sonra dünyanın sayılı tohum bankalarına sahip bir devlet olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, akademisyenlerimizden tohum bankalarında özellikle ithalat bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapmalarını ve tarımsal ürünlerin ıslah çalışmalarının Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesini bekliyoruz." dedi.

Saraç, dünyada önemli sorunlardan biri olarak gözüken, tarihin en büyük tohum kıtlığının yaşandığına dikkati çekerek, ulusal güvenlik meselesi olarak tohum bankalarının Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bir diğer önemli konunun iklim değişikliği tehdidi olduğunu söyleyen Saraç, bölgesel kalkınmada, tarım alanında misyon verdikleri üniversitelerin bu alanlarda da öne çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Kırsal ekonomik yapının ve istihdamın ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık sektörünün de veteriner fakültelerinin yapılanmasında ve ders programlarında önemli yere sahip olduğunu belirten Saraç, sektörel ekonomi ve hayvansal üretime ilişkin bilimsel çalışmaların lisans düzeyinde olduğu kadar lisansüstü çalışmalarda da yer bulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan araştırma merkezleri ile ilgili üniversitelerin daha yakın irtibat kurmasını, genel müdürlüklerin bu üniversitelerin ilgili akademisyenleriyle projeler ve bilimsel anlamda daha yakın ve daha destekçi çalışmalar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
İzmir'deki trafik kazasıİzmir'deki trafik kazası
ABD'li askerin şok itiraf mektubu! ABD'li askerin şok itiraf mektubu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

İlginizi Çekebilir

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Haberi aldı evine Türk Bayrağı astı! 'Ölümü bizim bayramımız'

Lüks villada şoke eden manzara!

Lüks villada şoke eden manzara!

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

'ABD ile Ukrayna planladı' dedi, o tarihi açıkladı

ABD'li askerin şok itiraf mektubu! Öldürülen John Doe, Şeymus İlan çıktı!

ABD'li askerin şok itiraf mektubu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden muhtarın savunması 'pes artık' dedirtti

Atatürk'e hakaretten hapis cezası aldı! Savunması 'pes' dedirtti

Karısını öldüren 83 yaşındaki adamdan şok sözler: Hayvanlığım tuttu!

Karısını öldüren 83 yaşındaki adamdan şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.