YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık odaklı politikalar görüşüldü

"100 Öncelikli Alanda 2000 Öğrenciye Doktora Burs Programı"nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Saraç, "Ülkemizde ilk defa uygulamaya tarafımızca konulan ulusal ölçekteki bu burs programında eğitim alan bugün itibarıyla 3 bin 220 doktora öğrencimiz var. Bu öncelikli alanlarımızın içinde, gıda güvenliği ve gıda güvencesi, gıda üretimi, işleme ve teknolojisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi, sürdürülebilir ormancılık ve tarım, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri bilimi gibi hassas tarım çalışmalarını yakından ilgilendiren pek çok alan bulunuyor." dedi.

Saraç, ülkenin önceliklerini ve dünyadaki eğilimleri dikkate alarak yükseköğretimde birçok projeyi başlattıklarını belirterek, bu kapsamda kalite eksenli büyümenin her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Saraç'ın katılımıyla, YÖK'te düzenlenen toplantıda, veteriner, ziraat, tarım, orman ve su ürünleri fakültelerindeki eğitimin niteliği, mezunların mesleki yeterliliği ve istihdam durumları masaya yatırıldı.

Saraç, tarım, sanayi ve Ar-Ge entegrasyonunu sağlamak ve geliştirmek amacıyla yeni doktora alanlarını uygulamaya açtıklarını belirterek, bu alanların yeni teknolojik uygulamalara ve sektörel büyümeye teşvik olacağına inandıklarını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün tarım anlaşması kuralları gereğince, desteklerin üretimden bağımsız olarak verilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyleyen Saraç, "Türkiye de dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alarak tarımsal desteklemeleri zaman zaman düzenleme yoluna gitmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak biz de Türkiye'de tarım politikalarına yapılan desteklere bir ilave olarak bu alanın beşeri sermayesi genç öğrencilerimize, bu okulları ilk 3'te kazanan başarılı öğrencilerimize destek bursu vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Saraç, Türkiye'de ziraat, tarım, orman, veterinerlik ve su ürünleri alanlarında toplam 87 fakülte bulunduğunu belirterek, bu alanlarda lisans düzeyinde 55 bin, lisansüstü düzeyde ise 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Saraç, meslek yüksekokullarında ise ilgili alanlardaki 69 programda 50 bin öğrencinin olduğunu kaydetti.