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YÖK’te “Yükseköğretim eğitim Programları Danışma Kurulu" toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve belirlenecek kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun 2019 yılı içinde yapılan üçüncü toplantısı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.YÖK Başkanı Prof.

Yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve belirlenecek kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun 2019 yılı içinde yapılan üçüncü toplantısı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurulundan ilgili temsilcilerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı.
Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen ülkemizin insan gücü ihtiyaç projeksiyonları etraflıca görüşüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YÖK’e iletilen gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonu ile ilgili sayısal veriler masaya yatırılarak bu verilerin mevcut öğretmenlik programları kontenjanları ile karşılaştırılması yapıldı. MEB’in öğretmenlik programlarına ilişkin kontenjanların azaltılması teklifi görüşüldü.
Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e iletilen sağlık mesleklerine ilişkin mevcut mevzuatta yer alan tanımlamaları ve bu mesleklerde geleceğe yönelik ülkemizin insan gücü ihtiyaç planlamaları ele alındı. Sağlık Bakanlığı’nın bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki teklifi görüşüldü.
Toplantı neticesinde, MEB ve Sağlık Bakanlığının yapmış oldukları ihtiyaç analizlerine göre öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılmasının YÖK Genel Kuruluna teklif edilmesi kararlaştırıldı.

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