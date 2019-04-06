YÖK'ten ABD'de akademik lobi faaliyeti

Türkiye'nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları muhataplarına anlatmak için ABD'de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, ABD Kongresi üyelerinden, akademisyen ve öğrencileri de etkileyen, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını talep etti.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları muhataplarına anlatmak için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan YÖK heyeti, ABD Kongresi üyeleriyle temaslarda bulundu.
Heyette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan yer aldı.
Heyet ilk olarak ABD-Türkiye İlişkileri Kurulu Başkanı ve Kongre Üyesi Steve Chabot ile Eğitim Komisyonu ve Kongre Üyesi Virginia Foxx ile görüştü.
Görüşmede, Türk yükseköğretiminde son dönemde yaşanan gelişmeler, "Yeni YÖK" tarafından son 5 yılda gerçekleştirilen projeler ile Türkiye'deki mülteciler ve geçici koruma altındakilerin yükseköğretime entegrasyonu konusundaki çalışmalar anlatıldı.
- Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması istendi
Ayrıca, akademisyen ve öğrencileri de etkileyen, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması talep edildi.
Görüşmede, Türk yükseköğretiminin güçlü yönleri ve ülkenin güvenlik açısından risk taşımadığı vurgulanarak, seyahat uyarısının herhangi bir rasyonel nedene dayanmadığı muhataplara iletildi.
Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki önemine işaret edilerek, savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan akademisyen ve öğrenciler için güvenli bir liman olduğunun altı çizildi.
YÖK'ün "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında ziyaret edilen ülkelerde YÖK heyetleri, Türk yükseköğretimini anlatmak ve eğitim öğretimde ikili ilişkileri geliştirmek için de çeşitli ziyaretlerde bulunuyor.
Heyete, araştırma ve bazı vakıf üniversitelerinin rektörleri de eşlik ediyor. Bu yurtdışı ziyaretlerin belirlenmiş programa göre devam etmesi hedefleniyor.
- "Akademik lobi faaliyetlerinde bulunuyoruz"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretiminde gerçekleştirdiğimiz yeni birçok proje, program ve faaliyetlerin yanında, yurt dışında da ülkemizin yararına önemli ziyaretler gerçekleştirerek, paydaşlarımızla birlikte akademik lobi faaliyetlerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.