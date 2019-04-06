YÖK'ten ABD'de akademik lobi faaliyeti

Türkiye'nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları muhataplarına anlatmak için ABD'de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, ABD Kongresi üyelerinden, akademisyen ve öğrencileri de etkileyen, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını talep etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları muhataplarına anlatmak için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan YÖK heyeti, ABD Kongresi üyeleriyle temaslarda bulundu.

Heyette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan yer aldı.

Heyet ilk olarak ABD-Türkiy​e İlişkileri Kurulu Başkanı ve Kongre Üyesi Steve Chabot ile Eğitim Komisyonu ve Kongre Üyesi Virginia Foxx ile görüştü.

Görüşmede, Türk yükseköğretiminde son dönemde yaşanan gelişmeler, "Yeni YÖK" tarafından son 5 yılda gerçekleştirilen projeler ile Türkiye'deki mülteciler ve geçici koruma altındakilerin yükseköğretime entegrasyonu konusundaki çalışmalar anlatıldı.