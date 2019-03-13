YÖK'ten Dedeoğlu için başsağlığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve yükseköğretim camiasına başsağlığı diledi.

Saraç, Twitter hesabından, 28 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat edilip yoğun bakımda tedavi gören YÖK üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu'nun vefatına ilişkin taziye mesajını paylaştı.

YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında "YÖK Üyemiz Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hoca'mıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise "YÖK Başkanlığına uzun yıllardır hizmet eden Hoca'mıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

