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"YÖK'ten denklik alamayan gençler çaresiz durumda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: - "30 bin genç YÖK'ten denklik alamadıkları için işsiz ve çaresiz durumda"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) diplomalarına denklik alamayan 30 bin gencin işsiz ve çaresiz olduğunu belirtti.

Başarır, beraberindeki "diploma denklik mağduru" öğrencilerle Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doktor, mühendis, mimar ve avukat gibi birçok meslek grubundan yurt dışında eğitim gören gençlerin, YÖK'ten denklik alamadıkları için işsiz kaldığını ifade eden Başarır, "30 bin genç çaresiz durumda. Çok üzücüdür, 2 genç kardeşimiz intihar etti." diye konuştu.

Başarır, YÖK'ün yurt dışına gönderdiği öğrencilerin denklik alabildiğini ancak yurt dışında kendi imkanlarıyla üniversite okuyup ülkesine dönenlerin denklik alamadıklarını dile getirdi.

Bu öğrencilerin birçoğunun yurt dışına çıkmadan önce YÖK'ten denklik yazılarını aldıklarına vurgu yapan Başarır, "Bu arkadaşlarımız, 4 yıl okuyup ülkelerine döndükten sonra ne üzücüdür ki yasa değişiyor ve denklik vermiyorlar. Maç oynanırken kural ve yöntem değişiyor. Bu arkadaşlarımız, 1997 yılında imzaladığımız, taraf olduğumuz Lizbon Sözleşmesi'nin 6. maddesinin uygulanmasını istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra, yurt dışında üniversite okuyup diplomalarına denklik isteyen öğrenciler de mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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