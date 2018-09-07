HABER

YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

YÖK tarafından 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, kayıt hakkına ilişkin şu bilgiler verildi:

"2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 5 Eylül tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Pegasus'tan yurt dışı için sonbahara özel indirim fırsatıPegasus'tan yurt dışı için sonbahara özel indirim fırsatı
KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dikey geçiş sınavı şartlı kayıt YÖK

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.