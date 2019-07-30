YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı

Yükseköğrenim Kurulunca (YÖK) yapılan düzenlemeyle, yurt dışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvurularının "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfasından yapılabilmesine olanak sağlandı. Başvuru işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan düzenleme kapsamında, tanıma ve denklik başvuru sahiplerine yapılacak bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek.

YÖK tarafından hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, denklik ön başvuruları online olarak e-Devlet veya Yükseköğretim Kurulunun web sayfası üzerinden yapılabilecek. Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine gönderilecek bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek. Düzenlemelerle Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha hızlı yürütülen başvuru işlemleri daha da kolaylaştırılacak.

Denklik başvuruları, ön başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle diğer başvuru belgelerine "görülmüştür" kaşesi basılarak tamamlanacak. Belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilecek.