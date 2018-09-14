YÖK'ten Eğitim-Bir-Sen Raporu değerlendirmesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Eğitim-Bir-Sen'in yükseköğretim raporunu "Yeni YÖK olarak ülkemiz için bir ilk olarak ifade edebileceğimiz pek çok iş yaptık, proje geliştirdik ancak bu raporda bunları göremedim." şeklinde değerlendirdi.

Şişman, Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı "Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklama yaptı.

Yeni YÖK olarak eğitimde nitelik ve kalite yönünden gelişmeye olan ihtiyacı her fırsatta ifade ettiklerini ve bunu "dikey büyüme" olarak adlandırdıklarını belirten Şişman, eleştirirken güzel işlerin görmezden gelindiğini anlattı.

Eğitim-Bir-Sen'in raporunu eleştiren Şişman, "Yeni YÖK olarak ülkemiz için bir ilk olarak ifade edebileceğimiz pek çok iş yaptık, proje geliştirdik ancak bu raporda bunları göremedim." ifadesini kullandı.

Raporda, 4 yıl önce yapılan düzenlemelerin hiç görülmediğini belirten Şişman, "Örneğin Yükseköğretimde Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisinin çokluğundan, bunun yükseköğretimin imajını olumsuz etkilediğinden söz edilmiş ancak 4 yıl önce bu sorunları görerek aldığımız önlemlerden hiç söz edilmemiş. 4 yıl önce AÖF sınavlarında 4 yanlışın bir doğruyu götürme şartını getirmemiz, açıköğretimde onlarca yıldır kontenjan sınırı olmayışına son verilmesinin görmezden gelinmesi tercih edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.