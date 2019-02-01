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YÖK'ten "gayriresmi üniversite şubeleri" için uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu: - "Son günlerde kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır" - "Gaziantep, Mersin, Antakya, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman dairelerinde gayriresmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir" - "Hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkemizdeki hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi gerekmektedir" - "Ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur"

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bazı yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Anayasa'nın 130'uncu maddesi ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla ve devletin gözetim ve denetimine tabi olarak kurulabileceği anımsatıldı.

Üniversiteler ve bağlı birimlerinin kuruluş ve işleyişlerinin de kanunla düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, yurt dışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınmasıyla ilgili maddelerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Söz konusu yönetmelikte bir yükseköğretim kurumunun tanınması için "Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından yasal olarak tanınıyor olması gerekir." düzenlemesine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman dairelerinde gayriresmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkemizdeki hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

- "Diplomalar reddedilecek" uyarısı

Açıklamada, "Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun olarak, gerekli akademik ve mesleki kazanımlar sağlanmadan, kısa sürede ve özellikle ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verildiği ve öğrencilerin orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmaktadır." tespiti paylaşıldı.

Söz konusu diplomalarla ilgili uyarının yapıldığı açıklamada, "Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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diploma uyarı yabancı üniversiteler YÖK Yükseköğretim Kurulu

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