Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bazı yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunularak, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Anayasa'nın 130'uncu maddesi ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla ve devletin gözetim ve denetimine tabi olarak kurulabileceği anımsatıldı.

Üniversiteler ve bağlı birimlerinin kuruluş ve işleyişlerinin de kanunla düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, yurt dışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınmasıyla ilgili maddelerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Söz konusu yönetmelikte bir yükseköğretim kurumunun tanınması için "Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından yasal olarak tanınıyor olması gerekir." düzenlemesine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: