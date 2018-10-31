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YÖK'ten öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı - Buna göre, YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak, merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı.

Açıklamada, 9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dayanaklarından 78 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK"nin yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle dayanak maddesinde ve bu kanuna atıf yapılan maddelerde değişiklik yapılması gerektiği kaydedildi.

Yapılan düzenlemeyle YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Bu haliyle yönetmeliğin, nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere önem veren özelliğinin yanı sıra beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığı öne çıkaran ve bu alanlarda yetkin insanların akademiye katkı sağlamasına imkan tanıyan bir özelliğinin bulunduğu ifade edildi.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarını, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı "Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne uygun olarak ilan etmelerini sağlayacak ve bu kadrolara atanacakların asgari niteliklerini belirleyecek yeni bir yönetmelik hazırlandığı bildirildi.

İlgili yönetmeliğin yayımlanması için yetkili makama sunulduğu açıklandı.

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