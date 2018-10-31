YÖK'ten öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak, merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı.

Açıklamada, 9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dayanaklarından 78 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK"nin yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle dayanak maddesinde ve bu kanuna atıf yapılan maddelerde değişiklik yapılması gerektiği kaydedildi.

Yapılan düzenlemeyle YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine imkan tanındığı belirtildi.