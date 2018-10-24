Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" tanıtım toplantısı düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu'da Körfez Savaşı ile başlayarak, bugüne kadar süregelen savaşlar nedeniyle bu coğrafyada zarar gören yüzlerce yıllık bilim merkezlerini, akademik mirası ve akademik hayatı korumak, Türkiye'nin bölgedeki rolünü ortaya koymak ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığı artırma amacını taşıyan "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi", yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

Proje, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında YÖK'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, YÖK tarafından, TRT ve THY'nin sponsorluğundaki projenin tanıtım toplantısına, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, YÖK üyeleri ve tüm üniversite rektörleri de katılacak.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın koordinatörlüğünde yürütülen projeye, çeşitli üniversitelerden bilim insanları da katkıda bulundu.

Proje kapsamında, ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak koşulları bulunan ve Türkiye'de hayatlarına devam eden bilim insanlarının ve öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı videoların gösterimi yapılacak.

Ayrıca videolar ve Anadolu Ajansı tarafından sağlanan görsellerle oluşturulan infografikler, YÖK tarafından farklı ülkelerde düzenlenecek uluslararası panellerle yurt dışı kamuoyu ile paylaşılacak.

