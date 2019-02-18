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YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten 'Suriyeli öğrenci' açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasını yaptı.
YÖK, Suriyeli mültecilerin Türkiye'de sınava girmeden üniversiteye girebileceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımın tamamen gerçek dışı bilgiler içerdiği ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

ANKARA, (DHA)

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