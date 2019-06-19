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YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Önümüzdeki yıl, turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK’te bir araya geldiklerini aktardı.

Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu vurgulayan Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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