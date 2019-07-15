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YÖK'ten "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokollerinin de imzalanacağı toplantı yarın Muş'ta düzenlenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokollerinin de imzalanacağı "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısı yarın Muş'ta yapılacak.

YÖK'ün açıklamasına göre, YÖK Başkanlığınca Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu katılacak.

Toplantıda, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde seçilen ilk 8 ve yeni seçilen 8 üniversitenin rektörünün yanı sıra bölgedeki bazı üniversitelerin rektörleri de bulunacak.

"Dijitalleşen YÖK" mottosuyla başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokollerinin de imzalanacağı etkinlikte "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, YÖK'ün ülkedeki genç nüfusun eğitiminde yeni hedef olarak belirlediği "dijital dönüşüm ve okuryazarlık" konuları ile YÖK'ün geleceğin meslekleri alanında yaptığı çalışmalar ve açılan yeni lisans ve lisansüstü programları ve üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri ele alınacak.

YÖK Başkanı Saraç başkanlığında bütün üniversite rektörlerinin katılımıyla "Bölge Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı" da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç

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