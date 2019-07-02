Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019" raporuna göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitenin tanıtım ve reklam harcamalarına ortalama 1 milyon 966 bin 75 lira ayırdığı, bu rakamın kütüphaneye yapılan harcamanın yaklaşık 6 katını bulduğu belirlendi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, ilk kez geçen sene yayımlanan ve Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisi olan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019" kitapçığı yayımlandı.

Özellikle paydaşlar tarafından büyük ilgi gören ve yükseköğretim sisteminde yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına ait kapsamlı bilgiler içeren rapor, YÖK tarafından 2019 yılı verileriyle güncellendi. Sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan detaylı bilgi ve mali veriler de raporda yer aldı.

- Bazı akademik ve mali veriler raporda ilk kez yer aldı

Vakıf yükseköğretim kurumları, akademik, mali ve idari açılardan değerlendirilirken bu yıl ilk kez paylaşılan bazı yeni akademik ve mali veriler de (reklam tanıtım giderleri, Ar-Ge giderleri vb.) raporda yer buldu.