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YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı uygulamalara ilişkin son dönemlerde YÖK'e çeşitli şikayetler ve duyumlar gelmesi üzerine üniversitelere yazı gönderildi - Yazıdan: - "Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'yeni YÖK' olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz"

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, "Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz." uyarısında bulunuldu.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin son dönemlerde çeşitli şikayetlerin ve duyumların YÖK'e ulaşması üzerine bütün devlet üniversitelerine bir yazı gönderildi.

Yazıda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasa'da fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceğinin belirtildiğine, görev sürelerinin rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulduğuna işaret edildi.

- "Mobbing yapıldığı" şikayetleri

Yazıda, buna karşılık kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikayetlerin ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'yeni YÖK' olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz."

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