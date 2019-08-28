YÖK’ün e-kayıt hizmeti ile tasarruf sağlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 647 bin 716 kişiden 504 bin 271’i üniversite kaydını e-kayıt üzerinden yaptırdı. Bu sayede yaklaşık 280 milyon lira tasarruf sağlandı.

647 bin 716 kişiden 504 bin 271’inin üniversite kaydını elektronik kayıt (e-kayıt) üzerinden yaptırmasıyla yaklaşık 280 milyon lira tasarruf elde edildi. Üniversite adaylarının kayıt işlemleri sırasında tüm devlet üniversiteleri ile e-kayıt hizmeti sunan vakıf üniversitelerine e-kayıt işlemleri 21 Ağustos’ta sona erdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm devlet üniversiteleri ile e-kayıt uygulamasına dahil olan 49 vakıf yükseköğretim kurumu, isteyen öğrenciler için e-devlet sistemi üzerinden kayıt imkânı sundu. E-kayıt yapabilecek 647 bin 716 kişiden 504 bin 271’i, üniversite kaydını YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından beri e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-kayıt uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. Bu uygulama sayesinde e-kayıt yapan adaylardan yüzde 78’i üniversiteye gitmeden kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Devlet üniversitesinde okumaya hak kazanan 588 bin 118 kişiden 487 bin 111’i ve elektronik kayıt uygulamasına dâhil olan 49 vakıf yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan 59 bin 598 kişiden 17 bin 160’ı e-kayıt kolaylığını tercih etti.

YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde ilginin yoğun olduğunu belirtti. Her geçen yıl artan ilgilinin vakıf yükseköğretim kurumlarındaki oranının daha düşük olmasının sebebini de açıklayan YÖK yetkilileri, bu durumun öğretim ücreti ödeme işlemlerindeki bazı prosedürlerden kaynaklı olduğunu ifade etti.

Bu yıl e-kayıt sistemi sayesinde 280 milyon liralık bir tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama, öğrencinin ailesi veya bir yakınıyla birlikte öğrenim görmeye hak kazandığı üniversitenin bulunduğu şehre gittiği ve bir gece konakladığı, yol parası ve yeme içmeye harcadığı para göz önüne alınarak yapıldı.

