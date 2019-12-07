YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi

AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararlar, işaret diliyle internet ortamında yayınlandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" mottosuyla yaptıkları çalışmalar ile "engelliler destek programı"nın, gelecek yıldan itibaren ön lisans olarak yükseköğretim sisteminde yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında, YÖK tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararların işaret diline çevrilmesi de yer aldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıldır Türk işaret diliyle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Ankara Üniversitesinde Türk işaret dili tercümanlığı yüksek lisans ve doktora programlarının açıldığını hatırlatan Tufan, Türkiye'de az sayıda işaret dili tercümanı bulunduğuna, bu durumun işitme engellilerin topluma entegrasyonu konusunda sorun oluşturduğuna dikkati çekti.