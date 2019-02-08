HABER

YÖK'ün KKTC'deki üniversitelere desteği sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

KKTC üniversitelerinin akademik standartlarını değerlendiren, YÖK ile KKTC Yükseköğretimi Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan müşterek komisyonun bu yılki toplantısı yapıldı - Toplantıda, YÖK'ün, KKTC'de yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin akademik standartlarını değerlendiren, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile KKTC Yükseköğretimi Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından oluşturulan müşterek komisyonun bu yılki toplantısı yapıldı.

Toplantıya YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2018'deki değerlendirme sürecinin sonunda hazırlanan raporlar gözden geçirilirken, KKTC yükseköğretim sistemi ve üniversiteleriyle ilgili bazı konu ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan bu yıl KKTC üniversiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda YÖK'ün, KKTC'de yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceği vurgulandı.

KKTC'de faaliyette bulunan üniversitelerin programlarının tümünün örgün eğitim programları olması dolayısıyla öğrenci devamına dikkat edilmesinin, programlardaki uygulamaların öneminin ve yatay geçişlerle ilgili mevzuata uyulmasının gereği üzerinde duruldu. Bu çerçevede gereklilikleri sağlamayan programların kılavuzdan çıkarılacağının altı çizildi.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Yük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyorYük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyor
"Brexit bitmeyen bir kabusa dönüşebilir""Brexit bitmeyen bir kabusa dönüşebilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu denetleme KKTC YÖDAK YÖK Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretimi Planlama

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.