YÖK'ün KKTC'deki üniversitelere desteği sürecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin akademik standartlarını değerlendiren, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile KKTC Yükseköğretimi Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından oluşturulan müşterek komisyonun bu yılki toplantısı yapıldı.

Toplantıya YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2018'deki değerlendirme sürecinin sonunda hazırlanan raporlar gözden geçirilirken, KKTC yükseköğretim sistemi ve üniversiteleriyle ilgili bazı konu ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan bu yıl KKTC üniversiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda YÖK'ün, KKTC'de yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceği vurgulandı.

KKTC'de faaliyette bulunan üniversitelerin programlarının tümünün örgün eğitim programları olması dolayısıyla öğrenci devamına dikkat edilmesinin, programlardaki uygulamaların öneminin ve yatay geçişlerle ilgili mevzuata uyulmasının gereği üzerinde duruldu. Bu çerçevede gereklilikleri sağlamayan programların kılavuzdan çıkarılacağının altı çizildi.

