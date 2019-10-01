SELMA KASAP - Ankara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'na göre, "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" alanında en başarılı üniversite oldu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, rapora ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitelerinin bilim ve eğitimde daha nitelikli olma yolunda güçlü şekilde ilerlerken, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projelerine de büyük önem verdiğini ifade eden İbiş, bu kapsamda, üniversitede birçok alanda sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Topluma hizmet eden bir üniversite olmayı çok önemsediklerine işaret eden İbiş, şöyle konuştu:

"Bunun için her fakültenin en az bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesini hedef olarak koymuştuk. Bu hedefimizi neredeyse yakaladık. Geçen yıl toplumun her kesimine dokunacak 115 sosyal sorumluluk projesi yürüttük. Geliştirdiğimiz projelerde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamuyla iş birliğini önemsiyoruz. Diğer kamu kurumlarıyla 170 ayrı projede yer aldık."