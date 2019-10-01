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YÖK'ün "sosyal sorumluluk" karnesinde Ankara Üniversitesi ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca açıklanan 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'na göre, Ankara Üniversitesi, "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" alanında, yürüttüğü 115 farklı projeyle ilk sırada yer aldı - Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş: - "Her fakültenin en az bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesini hedef olarak koymuştuk. Bu hedefimizi neredeyse yakaladık" - "Geçen yıl toplumun her kesimine dokunacak 115 sosyal sorumluluk projesi yürüttük. Geliştirdiğimiz projelerde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu ile iş birliğini önemsiyoruz"

SELMA KASAP - Ankara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'na göre, "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" alanında en başarılı üniversite oldu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, rapora ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitelerinin bilim ve eğitimde daha nitelikli olma yolunda güçlü şekilde ilerlerken, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projelerine de büyük önem verdiğini ifade eden İbiş, bu kapsamda, üniversitede birçok alanda sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi.

Topluma hizmet eden bir üniversite olmayı çok önemsediklerine işaret eden İbiş, şöyle konuştu:

"Bunun için her fakültenin en az bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesini hedef olarak koymuştuk. Bu hedefimizi neredeyse yakaladık. Geçen yıl toplumun her kesimine dokunacak 115 sosyal sorumluluk projesi yürüttük. Geliştirdiğimiz projelerde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamuyla iş birliğini önemsiyoruz. Diğer kamu kurumlarıyla 170 ayrı projede yer aldık."

Prof. Dr. İbiş, "Ankara Üniversitesi, YÖK'ün açıkladığı raporda, 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' alanında yürüttüğü bu projelerle başarı gösterdi. YÖK'ün raporu, her üniversitenin eksikliklerini görerek, bunları gidermek ve daha iyi bir noktaya ulaşmak için çaba göstermesi konusunda önemli. Bu durumun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarıyı getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgi veren İbiş, organ bağışı konusunda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla düzenledikleri etkinliklerde farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlattı.

Sigara bağımlılığının azaltılması konusunda yürüttükleri projelerin başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren İbiş, sporun teşvik edilmesi için yürüttükleri projelerde de fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekerek, toplumsal bilinci artırmaya çalıştıklarını söyledi.

İbiş, toplumun farklı kesimlerinde bilime merak uyandırmak için "Bilim Yolculuğu Projesi" başlattıklarını, "Dil ve Kavram Gelişimi Atölyeleri" kurduklarını, çocuklara yönelik bilim okulları açıp deprem çalışmaları yaptıklarını, diyaliz hastalarına ve temiz enerjiye yönelik farkındalık projeleri geliştirdiklerini, ayrıca giysi bankası kurarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

- Sosyal projelere katılım yüksek

Başlattıkları sosyal sorumluluk projelerinin üniversite boyutunda kalmadığına dikkati çeken İbiş, bunlara toplumun birçok kesimi ile sivil toplum kuruluşlarından da yüksek katılım olduğunu bildirdi.

Üniversitelerin sadece meslek öğretmediğini, daha evrensel değerleri de veren kurumlar olduğunu dile getiren İbiş, "Bunun için sosyal sorumluluk, toplumsal sorumluluk ya da toplumsal farkındalık gibi kavramlar çok önemli başlıklar. Üniversitelerin geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve topluma hizmet noktasında yürüttüğü çalışmaların topluma yaygınlaşması çok önemli." dedi.

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Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş

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