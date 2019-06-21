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Yokuş aşağıya seyreden kamyon önce araca çarptı sonra devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü önce önündeki araca ardından da elektrik direklerine çarptı.

Büyükçekmece’de yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü önce önündeki araca ardından da elektrik direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilerek yan yatarken sürücü de hafif şekilde yaralandı.
Kaza, 19 Mayıs Mahallesi Osman Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önüne çıkan binek otomobile çarpan kamyon, daha sonra elektrik direklerine çarpıp devrildi. Kamyon sürücüsü devrilen aracın içinde yaralandı. Hafif yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

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