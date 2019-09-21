HABER

Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 22:22 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.

İslahiye’de Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan Devlet Demiryolları Altgeçidi çıkışı rampasında arızalanan Mehmet Gilgil’e ait 27 MA 5693 plakalı biber yüklü kamyonet rampada kaldı.

Geri geri gitmeye başlayan kamyonetteki arızayı fark eden seyir halindeki traktör sürücüsü Mustafa Çıngı, aracını dayayarak kamyoneti durdurdu ve olası bir kazayı önledi.

Gilgil, traktör sürücüsü Çıngı’ya teşekkür ederken kamyonet, İslahiye Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti
Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturduMarmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altgeçit arızalanan araç destek verdi tıkandı trafik traktör

En Çok Okunan Haberler

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.