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  4. Yokuşta kayan çekici, kurtarmak için geldiği araca böyle çarptı

Yokuşta kayan çekici, kurtarmak için geldiği araca böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Bursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, dik rampada yolda kalan hafif ticari araç için kurtarıcı yardımı istendi. Olay yerine gelen çekici, aracın yere sağlam basmasını sağlayan ayakları fazla açtı. Aracı almak için kasayı kaldırınca da çekicinin tekerlekleri yerden kesildi. Dik rampada geri geri hareket etmeye başlayan kurtarıcıyı, operatör tutmaya çalıştı ancak başarısız olunca, kontrolsüz hareket eden çekici metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen çekici, kurtarmaya geldiği ticari araca çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, bir kişinin hareket halindeki çekiciyi tutmaya çalışması ancak başarılı olamadığı da görüntülere yansıdı.

(İHA)

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