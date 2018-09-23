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"Yol Arkadaşım 2", 12 Ekim'de vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

"Yol Arkadaşım 2", 12 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı, geçen yıl vizyona giren "Yol Arkadaşım"ın devam filmi, 12 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu "Yol Arkadaşım 2" filminin senaryosunu da İbrahim Büyükak yazdı.

Komedi türündeki filmde, Büyükak ve Koç'un yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Aycan Koptur, Kıvanç Baran Arslan, Dilber Ay, Tamer Levent ve Ülkü Duru rol alıyor.

BKM yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda birbirlerine daha da kenetlenmiştir. İkili yolculuğun ardından iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki dostun paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir."

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