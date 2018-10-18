HABER

'Yol Arkadaşım 2' filminin Antalya galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

YÖNETMENLİĞİNİ Berdan Güzel'in yaptığı, başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'nın oynadığı 'Yol Arkadaşım 2' filminin Antalya galası yapıldı.

Berkay KUNT ANTALYA (DHA) YÖNETMENLİĞİNİ Berdan Güzel'in yaptığı, başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'nın oynadığı 'Yol Arkadaşım 2' filminin Antalya galası yapıldı. Kepez ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen, 'Yol Arkadaşım 2' filminin galasına, filmin oyuncu ve senaristliğini yapan İbrahim Büyükak ile oyuncu Oğuzhan Koç katıldı. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Yol Arkadaşım 2' filminin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular izleyicilerle selfie yaptı. 'ANTALYA'DA ÇEKMEK İSTİYORDUK' Gösterim öncesi film hakkında açıklama yapan İbrahim Büyükak, Antalya'nın film gösterimi anlamında kendilerine şans getirdiğine inandıklarını söyledi. 'Yol Arkadaşım 2' filmini Kaş ilçesinde çekmeyi planladıklarını ama sıcak hava nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Büyükak, Kaş'ta çekecektik ama vakit ve mekan sıkıntımız oldu. Zamanlamayı tutturamadık. Bir sonraki film çekimlerini Kaş ilçesinde yapmayı düşünüyoruz dedi. Galada konuşan Oğuzhan Koç ise Yol Arkadaşım'ın birinci gösteriminde de Antalya seyircisiyle buluştuklarını ve filmin iyi bir seyirci kitlesine ulaştığını kaydetti. Yol Arkadaşım 2'de bambaşka bir hikaye izleneceğini belirten Koç, Ama bildikleri iki karakterle bu hikayeyi izleyecekler. Film, biraz daha müzik dolu bir turne macerasını anlatıyor. İlk filmi izleyenin de izlemeyenin de anlayabileceği, konuya hızlıca hakim olabileceği bir senaryo var. İlk filmden daha komik olduğu garantisini verebilirim diye konuştu. Filmin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren ikili, daha sonra filmin gösterildiği salonları gezerek izleyenlerle sohbet etti.

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılmasıMilli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attıEhliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Marmaris'te pastırma yazı başladı

Marmaris'te pastırma yazı başladı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.