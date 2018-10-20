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Yol Arkadaşım 2 filminin Avrupa galası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:57 | Son Güncelleme

Yol Arkadaşım 2 filminin Avrupa galası

KÖLN (AA) - Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı "Yol Arkadaşım 2" filminin Avrupa galası Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Köln Cinedom'da düzenlenen galaya katılan film ekibi gösterim öncesi kırmızı halıda poz verdi.

Filmi seyircilerle birlikte izleyen İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, filmin sonunda sahneye çıkıp salonu selamladı, seyircilerle birlikte özçekim yaptı.

Fimin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, Köln'e gala için üçüncü kez geldiklerini ifade ederek, buradaki atmosferi ve seyircinin enerjisini "muhteşem" olarak nitelendirdi.

Komedi filmi olmasına rağmen filmde aksiyon sahnelerinin çok olmasına değinen Koç, "Aksiyon sahnelerinde çok zorlandık hakikaten, nispeten benimkiler daha azdı. İbo aksiyon sahnelerini kendine yazdı, kendi kendine oynadı, kendi kendini de parçaladı." dedi.

Büyükak ise "Biraz şişlikler, çizikler, yaralar oldu ama bugünkü gibi izlerken gülündüğü zaman da konu kapanıyor bizim için, mutlu oluyoruz. Çünkü ne kadar gerçek, o kadar komik oluyor bizim için, o yüzden sonuna kadar kendimiz oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyircinin filme bir haftada büyük ilgi gösterdiğini ve yaklaşık bir milyon kişinin izlediğini dile getiren Büyükak, seyircinin hikayeyi beğenip devam etmesini istemesi durumunda serinin üçüncü filmini de yapmak istediklerini söyledi.

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film gala sinema "Yol Arkadaşım 2"

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