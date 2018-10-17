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"Yol Arkadaşım 2" filminin galası Antalya'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

"Yol Arkadaşım 2" filminin galası Antalya'da yapıldı

Yönetmenliğini Berdan Güzel'in yaptığı "Yol Arkadaşım 2" filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Antalya'da izleyicilerle buluştu.

Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen, "Yol Arkadaşım 2" filminin galasına, filmin oyuncu ve senaristliğini yapan İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç katıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada, oyuncular izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Film gösterimi öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükak, Antalya'nın film gösterimi anlamında kendilerine şans getirdiğine inandıklarını, bunun için en son gala ziyaretini Antalya'ya yaptıklarını söyledi.

Yol Arkadaşım 2 filmini Antalya'nın Kaş ilçesinde çekmeyi planladıklarını ama sıcak hava nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Büyükak, bir sonraki film çekimlerini Kaş ilçesinde yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Oyuncu Koç ise Yol Arkadaşım'ın birinci gösteriminde de Antalya seyircisiyle buluştuklarını ve filmin iyi bir seyirci kitlesine ulaştığını kaydetti.

Konuşmalardan sonra oyuncular sinema salonlarını tek tek gezerek, seyircileri selamladı.

Yol Arkadaşım 2, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği komedi türündeki Yol Arkadaşım'ın devam halkasıdır. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve bin bir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

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Antalya film gösterimi gala "Yol Arkadaşım 2"

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