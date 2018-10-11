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"Yol Arkadaşım 2"nin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

"Yol Arkadaşım 2"nin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyiciyle buluştu

Galası 2 gün önce yapılan ve yarın vizyona girecek olan "Yol Arkadaşım 2" filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Kütahya’da izleyicilerle buluştu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç ve Büyükak, Kütahya’da olmaktan dolayı duyduklarını belirttiler.

"Kütahya bizim uğurumuz." diyen Büyükak, "Heyecanlıyız ve mutluyuz. Geçen yıl da Kütahyalılar bizi çok güzel ağırladılar, bugün de. Çok keyifli bir film yaptık. İnşallah izleyicilerimiz de beğenerek izleyecekler. Güzel bir film yaptığımız için gişede de güzel sonuçlar bekliyoruz." diye konuştu.

Kütahya'yı çok beğendiğini dile getiren Koç da "İnşallah ikincisi çekilen filmimizi izleyicilerimizle birlikte izledikten sonra da salondan gülerek ve eğlenerek ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Filmi izlemeye gelen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise Büyükak ve Koç'a çini vazo hediye etti.

- Yol Arkadaşım 2

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı, geçen yıl vizyona giren "Yol Arkadaşım"ın devam filmi, yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Galası 2 gün önce İstanbul'da gerçekleştirilen ve yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu filmin senaryosunu da İbrahim Büyükak yazdı.

Komedi türündeki filmde, Büyükak ve Koç'un yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Aycan Koptur, Kıvanç Baran Arslan, Dilber Ay, Tamer Levent ve Ülkü Duru rol alıyor.

BKM yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda birbirlerine daha da kenetlenmiştir. İkili yolculuğun ardından iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki dostun paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir."

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