"Yol Arkadaşım 2"nin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyiciyle buluştu

Galası 2 gün önce yapılan ve yarın vizyona girecek olan "Yol Arkadaşım 2" filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Kütahya’da izleyicilerle buluştu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç ve Büyükak, Kütahya’da olmaktan dolayı duyduklarını belirttiler.

"Kütahya bizim uğurumuz." diyen Büyükak, "Heyecanlıyız ve mutluyuz. Geçen yıl da Kütahyalılar bizi çok güzel ağırladılar, bugün de. Çok keyifli bir film yaptık. İnşallah izleyicilerimiz de beğenerek izleyecekler. Güzel bir film yaptığımız için gişede de güzel sonuçlar bekliyoruz." diye konuştu.

Kütahya'yı çok beğendiğini dile getiren Koç da "İnşallah ikincisi çekilen filmimizi izleyicilerimizle birlikte izledikten sonra da salondan gülerek ve eğlenerek ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Filmi izlemeye gelen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise Büyükak ve Koç'a çini vazo hediye etti.

- Yol Arkadaşım 2

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı, geçen yıl vizyona giren "Yol Arkadaşım"ın devam filmi, yarın sinemaseverlerle buluşacak.