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Yol çalışması sırasında yaşandı! 2 kişinin yaralandığı patlatmayla ilgili soruşturma

04.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Yusufeli ilçesinde önceki gün yol çalışması sırasında yaşanan 2 kişinin yaralandığı patlatma ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılırken, ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi.

Yol çalışması sırasında yaşandı! 2 kişinin yaralandığı patlatmayla ilgili soruşturma

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları sırasında Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından patlatma yapıldı. Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti, iki kişi ise yaralandı. Olayın ardından Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada "02.06.2021 tarihinde saat 17.00’de Erdemler Mahallesi yol çalışmasında gerçekleştirilen patlatmada ortaya çıkan olumsuzluklar sonrası ilgili kamu kurumları ve firma ile yapılan görüşmeler neticesinde; söz konusu patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği, projede kısmi değişiklik yapılarak aynı yol güzergahı için patlamasız kazı çalışmaları yapılmasına karar verildiği, firmanın oluşan tüm zararı karşılayacağı ve konu ile ilgili idari ve adli tahkikatın başlatıldığı” ifade edildi.

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