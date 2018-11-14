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- YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ZİFT YÜKLÜ TANKER ALEV ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Maltepe'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)
Maltepe'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay saat 09.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada 34 DI 2319 plakalı zift yüklü tankerden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevle gören çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tankere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

YANGIN KAMERADA
Zift yüklü tankerde çıkan yangın kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tankerin ön kısmında alevler çıkıyor. Alevler bir anda büyüyerek aracın ön tarafını kaplıyor. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Tankerden görüntü
-Tankerden yükselen alevler
-Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler
-Zift yüklü tankerden görüntü
-İtfiayenin köpük ile müdahalesi
-İşçierden görüntü
-Yol çalışmasından görüntü

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