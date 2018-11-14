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Yol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

MALTEPE'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı.

Yol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay saat 09.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada 34 DI 2319 plakalı zift yüklü tankerden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı, itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tankere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

YANGIN KAMERADA
Zift yüklü tankerde çıkan yangın kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tankerin ön kısmında alevler çıkıyor. Alevler bir anda büyüyerek aracın ön tarafını kaplıyor. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ediyor.

(FOTOĞRAF)

Yol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandıYol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandıYol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandıYol çalışması sırasında zift yüklü tanker alev alev yandı

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