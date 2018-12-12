Yol çalışması yapan işçiler tarihi mermer kuyu buldu

ol çalışması yapan işçilerin ihbarıyla gelen Jandarma ekipleri de, Tire müze yetkililerine haber verdi. Bulunan tarihi mermer kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer inceleme yapacaklarını söyledi.
İzmir'de tarihi mermer kuyu bulundu
İzmir'in Tire ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mermer kuyu bulundu.
Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen işçiler yaptıkları incelemede 20 metre derinliğinde bir kuyuya ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye Tire Müzesi yetkililerini çağırdı.
Kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer bölgede daha detaylı inceleme yapacaklarını bildirdi.
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