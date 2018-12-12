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Yol çalışması yapan işçiler tarihi mermer kuyu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

İzmir Tire Belevi duble yolu yapımında çalışan işçiler kırsal Çayırlı Mahallesi'nde menfez temizleme çalışması yaptığı esnada yol kenarında mermer taş gördü. İşçiler buldukları mermerin üzerinde inceleme yapınca 20 metrelik bir kuyu buldu.

ol çalışması yapan işçilerin ihbarıyla gelen Jandarma ekipleri de, Tire müze yetkililerine haber verdi. Bulunan tarihi mermer kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer inceleme yapacaklarını söyledi.

İzmir'de tarihi mermer kuyu bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mermer kuyu bulundu.
Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen işçiler yaptıkları incelemede 20 metre derinliğinde bir kuyuya ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye Tire Müzesi yetkililerini çağırdı.
Kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer bölgede daha detaylı inceleme yapacaklarını bildirdi.
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izmir Tire tarihi kalıntılar

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