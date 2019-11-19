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Yol çalışmasında 2 bin yıllık lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Çorum’da yol çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu.Çorum Belediyesi ekipleri tarafından bulunan ve Roma dönemine ait olduğu öğrenilen lahitte uzmanlar tarafından yapılan incelemede içerisinde çıkarılan insan iskeleti parçaları, cam bir kaba ait parçalar ve ağız kısmı kırık pişmiş parfüm şişesi bulundu.

Çorum’da yol çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu.
Çorum Belediyesi ekipleri tarafından bulunan ve Roma dönemine ait olduğu öğrenilen lahitte uzmanlar tarafından yapılan incelemede içerisinde çıkarılan insan iskeleti parçaları, cam bir kaba ait parçalar ve ağız kısmı kırık pişmiş parfüm şişesi bulundu. Lahitten çıkarılan paralar incelenmek üzere Çorum Müzesi’ne götürüldü. Lahit içerisinde bulunan insan iskeleti üzerinde yapılan ilk antropolojik değerlendirmeler lahdin erişkin bir kadına ait olduğuna işaret ediyor.
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, il merkezinde yapılan bir yol çalışması sırasında mezarın ortaya çıktığını söyledi.
Müzeye haber verilmesinin ardından uzmanların yaptığı inceleme sonucu bulunan mezarın Roma dönemine ait bir lahitin ortaya çıktığını dile getiren Şengül, “Titizlikle yapılan incelemeler sonunda ilk buluntular Roma dönemi M.S. 2. yüzyıla ait lahit mezar içerisinde bulunan iskeletin yaşlı bir kadına ait olduğunu gösteriyor. Kemikler incelenmek üzere Antropoloji bölümüne teslim edildi. Mezarın içerisinde özellikle ayak bölgesinde cam parçalar ele geçirildi. Bu Roma dönemine ait mezar buluntularından bir tanesine işaret ediyor. Mezarın dışında etraftaki toprak temizlenirken pişmiş toprak kabı ve cam şişe parçaları ile koku kabı parçaları bulundu. Bulunan parçalar Müze Müdürlüğünde muhafaza altına alındı” dedi.
Daha önce yaptıkları incelemelerde şu anki buluntunun 100-150 metre aşağısında yine toprak mezar bulunduğunu kaydeden Şengül, “Bu bölgede Roma dönemine ait düzenli olmayan bir mezarlık olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar ön inceleme. Yerinde yapılacak bilimsel çalışma sonrasında buranın net olarak ne olduğuna dair ipucu verebilir. Uzmanlarımız burayla ilgili hazırladıkları raporu bakanlığa sunacaklar. Daha sonra buranın SİT alanı olup korunmasını sağlayacaklar” diye konuştu.

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