HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol çalışmasında 'altın bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada da yayılan 'çukur' ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Yol çalışmasında 'altın bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada da yayılan 'çukur' ile ilgili gerçek ortaya çıktı

11.07.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da belediye tarafından yapılan yol genişlemesi çalışması sırasında 'küpler içinde altın bulundu' iddiası sosyal medyada yayıldı. Söylenti çevrede heyecana yol açtı ve yöre sakinlerini il dışından arayanlar oldu. Küp bulunduğu sanılan çukur ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı.

Yol çalışmasında 'altın bulundu' iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada da yayılan 'çukur' ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar, Çinik ve Bakacak Mahallesi arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı. İş makineleri ile yapılan yol genişletme çalışması sırasında 'küpler içinde altın bulunduğu' iddiası sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

AW244998_02

Söylenti çevrede heyecana yol açtı ve yöre sakinlerini il dışından arayanlar oldu.

AW244998_05

40-50 YILLIK TUVALET ÇUKURU

Olayın asılsız olduğunu belirten Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ve Çinik Mahallesi Muhtarı Soner Ar, 'altın bulundu' söylentilerinin halk arasında yayıldığını, il dışından kendilerini telefonla arayanların olduğunu, yol yapım çalışması sırasında 40-50 yıllık bir tuvalet çukuru ortaya çıkınca vatandaşların burada altın bulunduğunu sandığını söyledi.

AW244998_03
Bakacak Mahallesi Azası İsmail Karabölük, 'altın bulundu' söylentisinin doğru olmadığını ifade etti.
AW244998_04
Müze Müdürlüğü yetkilileri de olayın asılsız olduğunu bildirdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
Mermi boynundan girmiş ağzında kalmıştı! Yanlış kişi tutuklanmışMermi boynundan girmiş ağzında kalmıştı! Yanlış kişi tutuklanmış
Anahtar Kelimeler:
Samsun Altın
En Çok Okunan Haberler
Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

La Nina başlıyor! 'Rekor sıcaklık lafını çok fazla kullanamayacağız'

Yıllardır hastalığı çekiyordu! Gerçek, fenalaşınca ortaya çıktı!

Yıllardır hastalığı çekiyordu! Gerçek, fenalaşınca ortaya çıktı!

Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.