Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş
ilçesinde bölünmüş yol yapımı sırasında Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen oyma kaya mezarı bulundu.
Alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş-Kiraz ilçeleri bölünmüş karayolu yapım çalışmaları kapsamında, Ödemiş'e bağlı Türkönü Mahallesi Kısık mevkinde yol işçileri, kaya mezarı tespit etti.
Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, oyma kaya mezarın, tarihi bir yapı olduğunu tespit edildi.
Yapılan ilk tespitte mezarın Lidya dönemine ait olabileceği belirtilerek ayrıntılı inceleme sonuçlanana kadar bölgedeki yol yapım çalışması durduruldu.
Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı
Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum