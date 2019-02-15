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Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yol yapım çalışması sırasında Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen kaya mezarı tespit edildi, çalışma durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş
ilçesinde bölünmüş yol yapımı sırasında Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen oyma kaya mezarı bulundu.

Alınan bilgiye göre Torbalı-Ödemiş-Kiraz ilçeleri bölünmüş karayolu yapım çalışmaları kapsamında, Ödemiş'e bağlı Türkönü Mahallesi Kısık mevkinde yol işçileri, kaya mezarı tespit etti.

Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, oyma kaya mezarın, tarihi bir yapı olduğunu tespit edildi.

Yapılan ilk tespitte mezarın Lidya dönemine ait olabileceği belirtilerek ayrıntılı inceleme sonuçlanana kadar bölgedeki yol yapım çalışması durduruldu.

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Kaya mezar mezar Ödemiş tarihi yol yapım

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