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Yol çalışmasında keşfedilen mağaranın sırrı çözüldü! Yer altı sularıyla oluşmuş

26.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışmasında bir mağara keşfedildi. Bunun üzerine alandaki çalışmalar durduruldu. Ekiplerin incelemelerde bulunduğu mağaranın sırrı çözüldü. İncelemeler sonucunda mağaranın yer altı sularıyla oluştuğu, arkeolojik özellik taşımadığı belirlendi.

Yol çalışmasında keşfedilen mağaranın sırrı çözüldü! Yer altı sularıyla oluşmuş

Ordu'nun Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 20 Eylül'de Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaparken kayalıkların arasındaki tüneli fark etti.

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Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağarayı keşfetti. Bunun üzerine balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Güvenlik şeridiyle çevrilen alana giriş-çıkışlar yasaklandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler, alanda inceleme yaptı.

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İnceleme sonucu mağaranın, yer altı sularıyla oluştuğu ve arkeolojik özellik taşımadığı tespit edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu mağara
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