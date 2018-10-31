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Yol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Darıcı Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında mezarlar kaldırılıp, aynı mezarlıktaki başka alana taşındı.

Yol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmedi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Darıcı Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında mezarlar kaldırılıp, aynı mezarlıktaki başka alana taşındı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları taşınırken kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi.
Düzce Belediyesi, şehir merkezi ile Aydınpınar köyünü birbirine bağlayan Aydınpınar Caddesi üzerinde yol yapım ve genişletme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Darıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ancak Çay Mahallesi'ne ait olan mezarlıktaki mezarlar kaldırıldı. Bazı vatandaşlar yoldan geçerken durumu görünce, mezarlıkta yakınlarının mezarı bulunan vatandaşlara haber verdi. Haberi alıp gelen vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının açıldığını ve kemiklerinin ceset torbalarına konulduğunu görünce büyük şok yaşadı. Vatandaşlar kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Yapılan görüşmelerin ardından ceset torbalarına konulan kemikler aynı mezarlıktaki alanlarda toprağa verildi. 6 mezarın taşındığı, yaklaşık 30 mezarın daha taşınacağı öğrenildi.
Vatandaşlar, belediyenin yol genişletme çalışmasına karşı olmadıklarını, ancak mezarların taşınırken kendilerine haber verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz ölülerimizi poşetler içerisinde gördük. Ne haber verdiler ne bizi aradılar. Burada herkesin bir yakını var. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Sadece bize haber verilsin istiyoruz. Aklımız duracak, şaşırdık, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yol yapsın devletimiz, bizim için yapıyor, Allah razı olsun. Ama bize 1 hafta önceden haber verselerdi biz de ona göre önlem alırdık. Geldik, ölülerimizin kemikleri poşetler içerisinde duruyor. Hiçbir tebligat yapılmadı. Tesadüfen öğrendik. Gelmiş çıkarmışlar, çıkardıklarında hiçbirimiz burada yoktuk" diye konuştu.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise mezarlar kaldırılırken çökme meydana geldiği için böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu mezarlığımızda yol genişletme çalışması olacağından dolayı, belli mezarlar yol üzerinde kalıyordu. Bunun üzerine mezarları kaldırmamız gerekiyordu. Mezarlarda sorun oluştu. Mezarları alırken yanındaki mezarlarda çökme oldu. Biz mezar kaybolmasın istedik. Daha sonra yakınları geldi. Bize, tekrar defin edin, dediler. Biz de defnettik. Aynı yere defnettik. Çünkü mezarlar dokunulamaz. Mezarlara zarar verilemez. Biz onların acısını artırmak için değil, ortak olmak için buradayız" dedi.

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Yol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmediYol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmediYol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmediYol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmedi

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