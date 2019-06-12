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Yol çöktü, sürücü çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

Sivas’ta sağanak yağmurun etkisiyle yolda meydana gelen çökmeyi fark etmeyen sürücü otomobiliyle oluşan çukura düştü.Sivas’ta akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur kentte bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu.

Yol çöktü, sürücü çukura düştü

Sivas’ta sağanak yağmurun etkisiyle yolda meydana gelen çökmeyi fark etmeyen sürücü otomobiliyle oluşan çukura düştü.
Sivas’ta akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur kentte bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu. Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yolda çökme meydana geldi. Cadde üzerinde 47 KN 952 plakalı otomobili ile seyir halinde olan sürücü E.Y, çökmenin etkisiyle oluşan çukuru fark etmeyerek bir tekeri ile çukura düştü. Otomobilin bir kısmının çukura düştüğü olayda sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücü durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çöken yol üzerinde önlem aldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Öte yandan meraklı bir grup vatandaş, yağmurun altında pazar şemsiyesi ile olayı izlemesi dikkat çekti.

Yol çöktü, sürücü çukura düştü

Yol çöktü, sürücü çukura düştü

Yol çöktü, sürücü çukura düştü

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